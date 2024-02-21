Рост цен на жилье в Украине почти достиг довоенного уровня – Госстат

Индекс цен на жилье в Украине по итогам 2023 достиг 114,5%, тогда как в 2022 составлял 113%, а в довоенном 2021 году - 114,8%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По ее данным, на первичном рынке цены на жилье выросли по итогам 2023 года на 12,8%, замедлив рост по сравнению с 2022 годом, когда показатель составил 14,6%. При этом однокомнатные квартиры подорожали на 14%, двухкомнатные – на 11,1%, трехкомнатные – на 13,5%.

В то же время на вторичном рынке жилье подорожало на 15,6%, что на 3,5 п. п. выше показателя 2022 года. Однокомнатные квартиры на "вторичке" подорожали на 14,5%, двухкомнатные – на 17%, трехкомнатные – на 14,8%.

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По данным Госстата, в четвертом квартале 2023 года индекс цен на жилье вырос до 116,1% по сравнению со 111,9% в четвертом квартале 2022 года. В частности, в октябре-декабре 2023 года на первичном рынке цены выросли на 14,6% против 12,7% в октябре-декабре 2022 года, а на вторичном рынке рост составил 17% против 11,4% соответственно.

В четвертом квартале 2023 года против третьего индекс цен на жилье снизился на 3,6 п. п. – до 102,4% со 106%. В частности, на первичном рынке жилье подорожало в среднем на 2,5%: однокомнатные квартиры – на 2,5%, двухкомнатные – на 2,1%, трехкомнатные – на 3,4%.

На вторичном рынке в четвертом квартале 2023 года жилье подорожало на 2,3% против 6,9% в третьем квартале. Однокомнатные квартиры выросли в цене на 2,3%, двух- и трехкомнатные – на 2,5% и 2,2% соответственно.

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Госстат отметил, что показатели приведены без учета временно оккупированных территорий и части территорий, где ведутся боевые действия.

Напомним:

В 2023 году украинцы купили 404 тысяч объектов недвижимости, это в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Однако это все еще в 1,6 раза меньше, чем до начала полномасштабного вторжения (631 тыс).





