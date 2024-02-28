В Еврокомиссии предлагают использовать прибыль от активов РФ на оружие для Украины

Европейский союз должен рассмотреть возможность использования прибыли от замороженных российских активов для закупки военного снаряжения для Украины.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, сообщает The Guardian.

"Пришло время начать разговор об использовании доходов от замороженных российских активов для совместной закупки военного оборудования для Украины", — сказала она, призывая ЕС делать больше в оборонной политике.

Президент Еврокомиссии добавила: "Не может быть более сильного символа и большей пользы для этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни".

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Напомним:

Группа экспертов-юристов заявила, что конфискация замороженных активов Центробанка РФ не противоречит международному праву, учитывая масштабы вторжения России в Украину.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в 2024 году Украина имеет планы получить доступ к доходам от замороженных российских активов.

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Россия даст "симметричный" ответ на любые действия США и их союзников, направленные на замороженные ее активов за рубежом.

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала крупнейшие развитые страны мира найти способ передать Украине замороженные российские активы.