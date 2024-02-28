У Єврокомісії пропонують використати прибуток від активів РФ на зброю для України

Європейський союз повинен розглянути можливість використання прибутку від заморожених російських активів для закупівлі військового спорядження для України.

"Настав час почати розмову про використання прибутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України", - сказала вона, закликаючи ЄС робити більше в оборонній політиці.

Президентка Єврокомісії додала: "Не може бути сильнішого символу та більшої користі для цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя".

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Нагадаємо:

Група експертів-юристів заявила, що конфіскація заморожених активів Центробанку РФ не суперечить міжнародному праву з огляду на масштаби вторгнення Росії в Україну.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що у 2024 році Україна має плани отримати доступ до доходів від заморожених російських активів.

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Росія дасть "симетричну" відповідь на будь-які дії США та їхніх союзників, спрямовані на заморожені її активів за кордоном.

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала найбільші розвинені країни світу знайти спосіб передати Україні заморожені російські активи.