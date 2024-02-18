ЕС наложит на Apple штраф в размере 500 миллионов долларов - FT

Getty Images

Европейская комиссия намерена наложить штраф на технологического гиганта Apple за монопольное поведение на рынке стриминговой музыки по жалобе Spotify.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Брюссель собирается наложить первый в истории штраф на Apple за вероятное нарушение законодательства ЕС относительно доступа к своим музыкальным потоковым сервисам.

Штраф в размере около 500 млн евро, как ожидается, будет объявлен в начале следующего месяца.

Реклама:

В 2019 году Spotify подал официальную жалобу к регуляторам.

Apple обвиняют в использовании своей собственной платформы для предоставления преимущества своим услугам над услугами конкурентов.

В рамках расследования выясняется, не блокировала ли компания Apple информирование пользователей iPhone о более дешевых альтернативах доступа к музыкальным подпискам вне App Store.

Реклама:

Комиссия признает действия Apple незаконными и противоречащими правилам блока, которые обеспечивают конкуренцию на едином рынке, рассказали Financial Times люди, знакомые с делом.

Она запретит практику блокировки музыкальных сервисов Apple, чтобы пользователи за пределами App Store могли переходить на более дешевые альтернативы.

Напомним:

В ноябре 2023 года компания Apple планирует обжаловать решение ЕС внести весь магазин приложений App Store в новый список цифрового антимонопольного законодательства.

В декабре 2022 года директива, которая предусматривает введение на территории Европейского Союза единого стандарта USB Type-C зарядных устройств для всех гаджетов, вступила в силу.