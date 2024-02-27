В Минфине США призвали найти способ передать Украине российские замороженные активы
Министр финансов США Джанет Йеллен призвала крупнейшие развитые страны мира найти способ передать Украине замороженные российские активы.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Существуют сильные международно-правовые, экономические и моральные основания для шага вперед", — сказала Йеллен.
Европейский Союз, страны G-7 и Австралия заморозили около 282 миллиардов долларов российских активов в виде ценных бумаг и наличных, причем более двух третей этих средств сконцентрировано в ЕС. Все стороны соглашаются, что эти средства должны оставаться недоступными для России, если она не согласится помочь в восстановлении Украины, но они расходятся во мнениях относительно законности их конфискации, пишет агентство.
"Разблокирование активов для помощи Украине стало бы решительным ответом на беспрецедентную угрозу глобальной стабильности со стороны России. Это дало бы понять, что Россия не может победить и стимулировало бы ее сесть за стол переговоров о справедливом мире с Украиной", — сказала Йеллен.
Йеллен заявила, что кроме простого ареста активов, другие идеи включают использование их в качестве залога для заимствований на мировых рынках.
Напомним:
Группа экспертов-юристов заявила, что конфискация замороженных активов Центробанка РФ не противоречит международному праву, учитывая масштабы вторжения России в Украину.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в 2024 году Украина имеет планы получить доступ к доходам от замороженных российских активов.
Россия даст "симметричный" ответ на любые действия США и их союзников, направленные на замороженные ее активов за рубежом.