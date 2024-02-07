Ryanair выиграла суд против Еврокомиссии в иске о субсидиях конкуренту на 3,4 миллиарда евро

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Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair выиграла судебное дело против ЕС, оспаривая решение о выделении Еврокомиссией 3,4 миллиарда субсидий компании Air France-KLM.

Об этом сообщает Bloomberg.

Субсидии Air France-KLM были предоставлены во время ограничений Covid-19. Ryanair считает их несправедливыми.

Ранее в 2021 году Генеральный суд ЕС в Люксембурге отменил решение Еврокомиссии, предоставив возможность пересмотреть его. Тогда Еврокомиссия повторно выделила средства Air France-KLM.

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В этот раз тот же суд также удовлетворил иск Ryanair, заявив, что регуляторы "ошиблись в определении бенефициаров предоставленной государственной помощи".

Как отмечают, Ryanair - крупнейшая дисконтная авиакомпания Европы - подала более двух десятков жалоб на огромные объемы государственной помощи, предоставленной правительствами местным перевозчикам, утверждая, что исполнительная власть ЕС не должна была спускать эти меры на тормозах, поскольку они искажают конкуренцию в отрасли.

Напомним:

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В 2023 году лоукостер Ryanair заявил, что ожидает рекордной годовой прибыли и впервые выплатит инвесторам регулярные дивиденды после того, как тарифы выросли на 24% летом и, вероятно, будут оставаться высокими годами из-за ограниченных возможностей.