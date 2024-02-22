Магистральный водопровод на юге находится на финальной стадии готовности – Мининфраструктуры

фото: Мининфраструктуры

Магистральный водопровод в Днепропетровской области, который должен обеспечить водоснабжение для городов, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, уже на финальной стадии готовности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры и служба восстановления в Днепропетровской области сейчас монтирует камеры для обслуживания, осмотра, регулирования сети трубопровода.

"Также устанавливает запорную арматуру и необходимое оборудование. Камера будет защищать водопровод от температурных сезонных колебаний. Всего таких камер 96. Работы на них выполнены на 80%. Уже заложили фундаменты, возвели стены и нанесли гидроизоляцию", - говорится в сообщении.

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Другие работы продолжаются на трех участках водопровода:

Ингулец - Южное водохранилище (Кривой Рог): Строители выполняют работы на насосных станциях, монтаж трубы выполнен на 93%. Работает 158 единиц техники, 343 работника.

Марганец - Никополь - Покров: Строители выполняют работы на насосных станциях, монтаж трубы выполнен на 98%, параллельно проводят работы по засыпке трубы. Задействовано 219 работников, 38 единиц техники.

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Запорожье - Томаковка - Марганец: Строители выполняют работы на насосных станциях, монтаж трубы выполнен на 99%, проводят работы по засыпке трубы. Задействовано 574 рабочих и 260 единиц техники.

Напомним:

Фактически сразу после подрыва россиянами Каховской ГЭС начали подготовительные работы по строительству магистральных водопроводов.

Магистральные водопроводы для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, будут стоить не менее 13,5 миллиарда гривен.

В конце 2023 года сообщалось, что прокладка трубопровода магистрального водопровода, завершена на 87%.

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