Будівництво магістральних водогонів обійдеться щонайменше у 13,5 мільярда
Магістральні водогони для областей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, коштуватимуть не менше 13,5 мільярда гривень.
Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook.
Згідно з планами планується будівництво 3 ланок магістральних водогонів загальною протяжністю 144 кілометри за маршрутом:
- Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище
- Хортиця – Томаківка – Марганець
- Марганець – Нікополь – Покров.
За словами голови Агентства, це один з найбільш амбітних проектів такого масштабу з часів Незалежності.
Головними проблемами в реалізації проєкту є відсутність необхідної кількості труб та нестача помп.
"В загальному для будівництва водогону потрібно 350 кілометрів труб, оскільки на окремих ділянках потрібно від 2 до 4-х паралельних ниток. На жаль, потужностей українських підприємств не вистачає для виробництва труб у такій кількості та за такий короткий термін. В Україні ми знайшли лише 25% від загальної потреби у трубах", – зазначив Найєм.
Відповідно необхідні матеріали поставляються з Польщі, Італії, Румунії та Туреччини.
"Це не є гуманітарною допомогою. Все закуповується за гроші і за 100% передоплатою", – підкреслює Найєм.
Крім того, ще більшою проблемою стала нестача помп. Спочатку планувалося, що їх буде лише 14 помпових підстанцій, проте через складнощі ландшафту потрібно 44 з підвищеною потужністю. Зазвичай виготовлення однієї такої помпи займає від 7 до 12 місяців, додає Найєм.
Наразі майже на 100% завершено всі роботи з очищення існуючих каналів.
"Земельні роботи з укладання траншеї на стадії завершення – 88%. В Україну вже доставлено третину всієї необхідної труби, решта – в дорозі. І майже 15% труби вже змонтовано" – пояснює Найєм.
Будівництво першої нитки водогону, яка забезпечить водопостачання для Кривого Рогу, планується завершити до вересня.
"Остаточна вартість всього проекту буде визначена лише після проведення експертизи проектно-кошторисної документації для всіх трьох гілок водогону. На даний момент очікувана вартість складає близько 13,5 мільярда гривень", – підкреслює Найєм.
Додається, що з огляду на велику вартість проекту та його значення, впроваджено триступеневу систему перевірки усіх даних, яка має забезпечити якісне, вчасне та прозоре виконання робіт.
Нагадаємо:
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області підписала договори на будівництво двох водогонів загальною вартістю 10,6 млрд грн.
В Україні розпочали підготовчі роботи з будівництва магістральних водогонів для областей, які постраждали унаслідок підриву Каховської ГЕС.
Економічна правда.