Будівництво магістральних водогонів обійдеться щонайменше у 13,5 мільярда

фото: Facebook Mustafa Nayyem

Магістральні водогони для областей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, коштуватимуть не менше 13,5 мільярда гривень.

Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм у Facebook.

Згідно з планами планується будівництво 3 ланок магістральних водогонів загальною протяжністю 144 кілометри за маршрутом:

Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище

Хортиця – Томаківка – Марганець

Марганець – Нікополь – Покров.

За словами голови Агентства, це один з найбільш амбітних проектів такого масштабу з часів Незалежності.

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Головними проблемами в реалізації проєкту є відсутність необхідної кількості труб та нестача помп.

"В загальному для будівництва водогону потрібно 350 кілометрів труб, оскільки на окремих ділянках потрібно від 2 до 4-х паралельних ниток. На жаль, потужностей українських підприємств не вистачає для виробництва труб у такій кількості та за такий короткий термін. В Україні ми знайшли лише 25% від загальної потреби у трубах", – зазначив Найєм.

Відповідно необхідні матеріали поставляються з Польщі, Італії, Румунії та Туреччини.

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"Це не є гуманітарною допомогою. Все закуповується за гроші і за 100% передоплатою", – підкреслює Найєм.

Крім того, ще більшою проблемою стала нестача помп. Спочатку планувалося, що їх буде лише 14 помпових підстанцій, проте через складнощі ландшафту потрібно 44 з підвищеною потужністю. Зазвичай виготовлення однієї такої помпи займає від 7 до 12 місяців, додає Найєм.

Наразі майже на 100% завершено всі роботи з очищення існуючих каналів.

"Земельні роботи з укладання траншеї на стадії завершення – 88%. В Україну вже доставлено третину всієї необхідної труби, решта – в дорозі. І майже 15% труби вже змонтовано" – пояснює Найєм.

ФОТО: FACEBOOK MUSTAFA NAYYEM

Будівництво першої нитки водогону, яка забезпечить водопостачання для Кривого Рогу, планується завершити до вересня.

"Остаточна вартість всього проекту буде визначена лише після проведення експертизи проектно-кошторисної документації для всіх трьох гілок водогону. На даний момент очікувана вартість складає близько 13,5 мільярда гривень", – підкреслює Найєм.

Додається, що з огляду на велику вартість проекту та його значення, впроваджено триступеневу систему перевірки усіх даних, яка має забезпечити якісне, вчасне та прозоре виконання робіт.

Нагадаємо:

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області підписала договори на будівництво двох водогонів загальною вартістю 10,6 млрд грн.

В Україні розпочали підготовчі роботи з будівництва магістральних водогонів для областей, які постраждали унаслідок підриву Каховської ГЕС.

Економічна правда.