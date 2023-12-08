Підрив Каховської ГЕС: водогін до постраждалих міст проклали майже на 90%

Прокладання трубопроводу магістрального водогону до міст, які постраждали внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, завершено на 87%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури продовжує будувати водогін "Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця (ДВС2) – Томаківка".

Він пропускатиме 550 тисяч кубометрів води на добу, що допоможе забезпечити понад мільйон людей у громадах, які постраждали після підриву Каховської ГЕС.

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Довжина водогону становитиме 145 кілометрів. Зараз роботи ведуться на 11 насосних станціях, на будівництві цілодобово в три зміни працює 1250 людей.

На даному етапі облаштовані фундаменти, проводиться гідроізоляція стін, облаштування насосів, армування стін.

Найближчим часом будуть проведені роботи з влаштування покрівель та встановлення автоматизованих систем.

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Нагадуємо:

Підготовчі роботи з будівництва магістральних водогонів для областей, які постраждали унаслідок підриву Каховської ГЕС, розпочали на початку липня.

Магістральні водогони для областей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, коштуватимуть не менше 13,5 мільярда гривень.

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Економічна правда