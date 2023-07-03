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В Україні почали будівництво з нуля 150-кілометрового магістрального водогону

Понеділок, 3 липня 2023, 20:48 - Олексій Павлиш
 
фото: facebook Кубракова

В Україні розпочали підготовчі роботи з будівництва магістральних водогонів для областей, які постраждали унаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомив у Facebook віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

За його словами, проєкт передбачає будівництво магістральних водогонів Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця (ДВС2) – Томаківка.

 

Водогін складатиметься з 3 ланок магістрального водопроводу протяжністю майже 150 км. Реалізація проєкту забезпечить водою щонайменше мільйон людей з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської і Херсонської областей, додав Кубраков.

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"Водогін у буквальному сенсі прокладатиметься з нуля, міжнародні партнери залучені до закупівлі та логістики труб необхідного діаметру та насосів великої потужності. Ставимо для себе амбітне завдання – завершити роботи якомога швидше", - заявив міністр.

Він нагадав, що уряд виділив 1,5 мільярда гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, а Агентство відновлення взяло на себе реалізацію проєктів будівництва водогонів.

 
всі фото: Facebook Кубракова

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вода Мінінфраструктури Каховська ГЕС
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