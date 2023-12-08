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Подрыв Каховской ГЭС: водопровод у пострадавшим городам проложили почти на 90%

Пятница, 8 декабря 2023, 14:32 - Анастасия Жарикова

Прокладка трубопровода магистрального водопровода в города, пострадавшие в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС, завершена на 87%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры продолжает строить водопровод "Карачуновское водохранилище – Кривой Рог – Южное водохранилище, Марганец – Никополь, Хортица (ДВС2) – Томаковка".

Он будет пропускать 550 тысяч кубометров воды в сутки, что поможет обеспечить более миллиона человек в общинах, пострадавших после подрыва Каховской ГЭС.

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Длина водопровода составит 145 километров. Сейчас работы ведутся на 11 насосных станциях, на строительстве круглосуточно в три смены работает 1250 человек.

На данном этапе обустроены фундаменты, производится гидроизоляция стен, обустройство насосов, армирование стен.

В ближайшее время будут проведены работы по устройству кровель и установке автоматизированных систем.

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Напоминаем:

Подготовительные работы по строительству магистральных водопроводов для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС областей начали в начале июля.

Магистральные водопроводы для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, будут стоить не менее 13,5 миллиарда гривен.

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Экономическая правда

Каховская ГЭС Минвосстановления война вода
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