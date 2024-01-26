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В Украине магистральный водопровод достроили на 95%

Пятница, 26 января 2024, 13:01 - Анастасия Дячкина
 
фото: Мининфраструктуры

Магистральный водопровод достроили уже на 95%. На данный момент на объекте возводят стены и устанавливают насосы.

Об этом сообщили в Мининфраструктуре.

"На всей протяженности – а это 145 километров – строится 11 насосных станций для обеспечения максимально надежной работы магистрального водопровода. Также производится монтаж труб и строительство электрических подстанций. На очереди – работы по гидроизоляции стен, устройство кровель и установка автоматизированных систем", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что водопровод обеспечит питьевой водой около полутора миллионов человек. Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС жители Кривого Рога, Марганца, Никополя, Томаковки, Покровска, Марьянского и других близлежащих населенных пунктов остались без воды.

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"Строительство магистрального водопровода – один из приоритетных проектов Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, приобщившихся к ликвидациям последствий подрыва Каховской ГЭС уже в первые дни после трагедии", – отметили в Мининфраструктуре.

Там уточнили, что на каждом из участков работают инженеры-консультанты и представители независимого технадзора.

Напомним:

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В июле 2023 года приступили к подготовительным работам по строительству магистральных водопроводов для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.

инфрастуктура война ГЭС Каховская ГЭС
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