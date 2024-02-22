Магістральний водогін на півдні перебуває на фінальній стадії готовності – Мінінфраструктури

фото: Мінінфраструктури

Магістральний водогін на Дніпропетровщині, який має забезпечити водопостачання для міст, які постраждали унаслідок підриву Каховської ГЕС, вже на фінальній стадії готовності.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури та служба відновлення у Дніпропетровській області наразі монтує камери для обслуговування, огляду, регулювання мережі трубопроводу.

"Також встановлює запірну арматуру та необхідне обладнання. Камера захищатиме водогін від температурних сезонних коливань. Загалом таких камер 96. Роботи на них виконано на 80%. Вже заклали фундаменти, звели стіни та нанесли гідроізоляцію", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

Інші роботи тривають на трьох ділянках водогону:

Інгулець – Південне водосховище (Кривий Ріг): Будівельники виконують роботи на насосних станціях, монтаж труби виконано на 93%. Працює 158 одиниць техніки, 343 працівника.

Марганець – Нікополь – Покров: Будівельники виконують роботи на насосних станціях, монтаж труби виконано на 98%, паралельно проводять роботи з засипки труби. Задіяно 219 працівники, 38 одиниць техніки.

Запоріжжя – Томаківка – Марганець: Будівельники виконують роботи на насосних станціях, монтаж труби виконано на 99%, проводять роботи з засипки труби. Задіяно 574 робітників і 260 одиниці техніки.

Нагадаємо:

Фактично одразу після підриву росіянами Каховської ГЕС розпочались підготовчі роботи з будівництва магістральних водогонів.

Реклама:

Магістральні водогони для областей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, коштуватимуть не менше 13,5 мільярда гривень.

Наприкінці 2023 року повідомлялось, що прокладання трубопроводу магістрального водогону, завершено на 87%.

Читайте також: Без води. Як катастрофа на Каховській ГЕС може знищити овочівництво Півдня

Міста на Дніпропетровщині можуть залишитися без води. Що про це відомо?