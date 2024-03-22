Правительство выделило еще 5 миллиардов на водопроводы для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС
Кабинет Министров выделил еще 5,149 миллиарда гривен Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры на строительство магистральных водопроводов в связи с уничтожением Каховской ГЭС.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 22 марта.
В частности, Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры выделено из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на безвозвратной основе 5 млрд 149 млн 677,013 тыс. грн.
Средства выделили новую бюджетную программу для финансового обеспечения строительства магистральных водопроводов в связи с необходимостью ликвидации негативных последствий, связанных с уничтожением Каховской ГЭС.
Напоминаем:
В феврале сообщалось, что магистральный водопровод на Днепропетровщине, который должен обеспечить водоснабжение для городов, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, уже на финальной стадии готовности.
Фактически сразу после подрыва россиянами Каховской ГЭС начались подготовительные работы по строительству магистральных водопроводов.
Магистральные водопроводы для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, будут стоить не менее 13,5 миллиарда гривен.
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