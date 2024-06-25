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Tesla – лидер автоиндустрии по прибыли на один автомобиль

Вторник, 25 июня 2024, 13:19 - Экономическая правда

Среди крупнейших мировых производителей авто Tesla имеет наибольшую прибыль на одно авто. Mercedes-Benz имеет второе место.

Об этом сообщает Nikkei Asia.

Средняя чистая прибыль Tesla на один автомобиль составила 7 000 долларов, хотя этот показатель снизился до 4063 долл после исключения налоговых льгот на более 5 миллиардов. 

Отмечается, что Mercedes-Benz занял второе место с 5311 долл, за ним следует BMW с 4396 долл.

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Девять из 12 крупнейших мировых автопроизводителей заработали больше денег на один автомобиль за год, закончившийся в марте 2024 года, чем в предыдущем году, благодаря восстановлению цепочек поставок и росту отпускных цен.

В исследовании была разделена чистая прибыль на количество проданных в мире автомобилей для 10 крупнейших автопроизводителей мира, а также производителей электромобилей Tesla и BYD. 

Роскошные модели выделились с точки зрения прибыльности. Цены на Mercedes-Benz в декабре составляли в среднем 78 тыс долларов. Это больше, чем 72 тыс для BMW и 59 тыс для Lexus. 

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Сообщается, что средний показатель цены Tesla снизился на фоне усиления ценовой конкуренции, но остался выше 50 тыс.

В то время как прибыль на автомобиль у Tesla, Mercedes-Benz и BMW несколько упала, остальные автопроизводители в списке выросли.

Особенно хорошо на этом фронте показали японские участники: Toyota подскочила на 92%, а Honda на 53%.

Напомним:

Китай предположил, что немецкие производители роскошных автомобилей могут получить выгоду, если Берлин убедит Европейский Союз снизить тарифы на китайские электромобили.

С начала года в Украину ввезли рекордные 20,8 тысячи электроавто, в целом спрос на электрокары вырос в 2,1 раза за год.

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