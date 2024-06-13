Акционеры Tesla проголосовали за выплату в 56 миллиардов долларов Илону Маску

Акционеры Tesla проголосовали за утверждение пакета оплаты труда Илона Маска в размере 56 миллиардов долларов и перенос юридического адреса производителя электромобилей в Техас.

Об этом сообщил генеральный директор компании в социальных сетях, пишет агентство Reuters.

"Спасибо за вашу поддержку!" - сказал Маск в своем посте на X.

Одобрение подавляющим большинством акционеров крупнейших условий вознаграждения в корпоративной истории США может развеять беспокойство инвесторов относительно будущего Маска в компании, а также предоставить производителю электромобилей движущую силу в его борьбе за отмену судебного решения об аннулировании зарплатного пакета.

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"Даже если акционеры одобрят старый пакет, неясно, признает ли суд Делавэра это голосование действительным", - сказал Адам Бадави, профессор права в Калифорнийском университете в Беркли.

Результат будет объявлен на встрече в штаб-квартире Tesla в Техасе в 16:30 (21:30 по Гринвичу).

Лицо, знакомое с предварительными результатами голосования, сообщила, что комбинация голосов крупных институциональных инвесторов и розничных инвесторов дала преимущество результата "да" над "нет".

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Крупные доверенные фирмы Glass Lewis и Institutional Shareholder Services (ISS) призвали акционеров отклонить зарплатный пакет, а крупные инвесторы, в том числе Норвежский суверенный фонд, заявили, что будут голосовать против.

Акционеры могут изменить свое решение до начала годового собрания.

Акционеры Tesla также голосуют за другие предложения, включая перенос юридической штаб-квартиры из штата Делавэр в Техас, а также переизбрание двух членов совета директоров: брата Илона Маска Кимбала Маска и Джеймса Мердока.

Напомним:

Акционеров Tesla предостерегают, что Илон Маск может уйти из компании, если они не заплатят ему $56 миллиардов.

Экономическая правда.