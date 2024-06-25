Tesla отзывает тысячи Cybertrucks из-за неисправности

Американский автопроизводитель Tesla отзывает тысячи электропикапов Cybertruck из-за проблем, которые могут привести к аварии.

Об этом со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщает Reuters.

Tesla отзывает 11 688 электрических пикапов Cybertruck из-за неисправности стеклоочистителя, которая может ухудшить видимость, увеличивая риск аварии.

"Чрезмерный электрический заряд может привести к выходу из строя контроллера стеклоочистителя переднего стекла", - говорится в сообщении.

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Производитель электромобилей также отзывает 11 383 единицы пикапов, поскольку обшивка на днище багажника могла быть ненадлежащим образом прикреплена, что могло привести к созданию опасности для водителей, которые ехали сзади.

Сервисная команда компании заменит контроллер стеклоочистителя и применит усилитель адгезии или бесплатно заменит недостающую обшивку, говорится в письмах.

В апреле компания отозвала почти 4 000 Cybertrucks, чтобы починить накладку на педаль акселератора, которая могла открутиться и застрять в обшивке салона.

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Отзыв является очередной неудачей для автомобиля, массовое производство которого, как ожидается, начнется в следующем году.

Напомним:

Компания Tesla отзывает 125 227 автомобилей в США из-за неисправности системы предупреждения о необходимости пристегнуть ремни безопасности, которая может увеличить риск получения травм при столкновении.

Экономическая правда.