Гендиректора двух авиакомпаний РФ получили подозрения за рейсы в Крым

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении гендиректору российской авиакомпании "Газпром авиа" Андрею Овчаренко за выполнение рейсов на оккупированный полуостров. Такое же подозрение получил директор "Костромского авиапредприятия" Андрей Лукин.

Об этом сообщила прокуратура АР Крым и города Севастополя в Facebook.

"Их действия квалифицированы как незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.

Следствие установило, что подозреваемые, граждане РФ, начиная с 2014 года организовали регулярные незаконные рейсы из России в закрытый международный аэропорт "Симферополь". В частности, перелеты осуществлялись из таких городов как Анапа, Белгород Кострома и др. Под руководством одного из гендиректоров, в нелегальных авиасообщениях было привлечено более 20 воздушных судов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что при планировании пассажирских перевозок компании поддерживали связь с Росавиацией для дальнейшего согласования и утверждения незаконных полетов судов.

Экономическая правда