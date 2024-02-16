Гендиректори двох авіакомпаній РФ отримали підозри за рейси до Криму

Прокуратура АР Крим повідомила про підозру гендиректору російської авіакомпанії "Газпром авіа" Андрію Овчаренку за виконання рейсів на окупований півострів. Таку ж підозру отримав директор "Костромського авіапідприємства" Андрій Лукін.

Про це повідомила прокуратура АР Крим та міста Севастополя у Facebook.

"Їх дії кваліфіковано як незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.

Слідство встановило, що підозрювані, громадяни РФ, починаючи з 2014 року організували регулярні незаконні рейси з Росії до закритого міжнародного аеропорту "Сімферополь". Зокрема, перельоти здійснювались із таких міст як Анапа, Бєлгород Кострома та ін. За керівництва одного з гендиректорів, у нелегальних авіасполученнях було залучено понад 20 повітряних суден", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

Зазначається, що під час планування пасажирських перевезень компанії підтримували зв’язок із Росавіацією для подальшого погодження та затвердження незаконних польотів суден.

Економічна правда