Boeing сократила поставки на 29% после аварии на борту Alaska Airlines

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Авиаконцерн Boeing в январе поставил 27 самолетов на фоне аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале месяца - это на 29% меньше, чем в первом месяце 2023 года.

Об этом пишут Reutеrs и CNBC со ссылкой на данные, предоставленные компанией.

Отмечается, что на концерн оказывали давление регуляторы, законодатели и заказчики после того, как в начале января на лайнере Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, который вылетел из Портленда в Онтарио, во время набора высоты вырвало панель-заглушку дверей и произошла разгерметизация салона.

"Авария омрачила уверенные результаты производителя в 2023 году. Январские поставки стали минимальным показателем с сентября прошлого года, в декабре компания поставила 67 самолетов и продала рекордные 371", - пишет CNBC. Компания в январе продала три самолета Boeing 737 Max, но также зафиксировала три отмены.

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В то же время европейский конкурент Boeing Airbus поставил 30 самолетов в январе и сообщил о 31 новом заказе. Поставки Boeing 737 MAX сократились в январе до 25 самолетов после двух месяцев, когда компания поставила более 40 самолетов этой модели.

В январе 2023 года Boeing поставила 38 самолетов, в том числе 35 MAX, добавляет Reuters.

Три новых заказа (продажи), оформленных в январе, - самый низкий показатель компании с 2019 года, отмечает агентство.

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Среди отмененных заказов - два 737 MAX и один 787 Dreamliner, от покупки которого отказался испанский перевозчик Air Europa. Помимо поставок 737 MAX, Boeing поставила один 787 Dreamliner и один широкофюзеляжный 767, которые будут модифицированы в заправщик KC-46 для ВВС США.

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Напомним:

В январе авиакомпания Alaska Airlines завершила проверку первой группы своих самолетов Boeing 737 MAX 9, что позволило вернуть самолет в эксплуатацию.

22 января Федеральное авиационное управление США (FAA) рекомендовало авиакомпаниям, эксплуатирующим самолеты Boeing 737-900ER, проверить дверные заглушки, чтобы убедиться, что они должным образом закреплены.

Экономическая правда