Boeing обнаружил новую проблему с самолетами 737 MAX

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Авиаконцерн Boeing обнаружил в 50 фюзеляжах для самолетов 737 MAX, поставленных на сборку Spirit AeroSystems - главным подрядчиком и бывшей частью самого концерна - неправильно выполненные отверстия.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что эта находка потребует времени на исправление и способна задержать отправку лайнеров заказчикам.

Boeing заявила, что завершает работу над инструкциями по доработке и ожидает узнать, сколько времени это займет, в ближайшие дни.

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По словам коммерческого директора Boeing Стэна Дила, сотрудник концерна указал на два отверстия, которые, вероятно, были просверлены не совсем в соответствии с требованиями Boeing.

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Напомним:

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6 января Авиакомпания Alaska Airlines приостановила полеты десятков самолетов Boeing 737 MAX 9 для проверки безопасности после того, как взрыв панели кабины заставил совершенно новый самолет с пассажирами совершить аварийную посадку.

22 января Федеральное авиационное управление США (FAA) рекомендовало авиакомпаниям, эксплуатирующим самолеты Boeing 737-900ER, проверить дверные заглушки, чтобы убедиться, что они должным образом закреплены.

Через несколько дней авиакомпания Alaska Airlines завершила проверку первой группы своих самолетов Boeing 737 MAX 9, что позволило вернуть самолет в эксплуатацию.

Экономическая правда