Google выпускает обновленную модель ИИ, способную обрабатывать более длинный текст и видео

Google выпускает новую версию мощной модели искусственного интеллекта, которая может обрабатывать большее количество текста и видео, чем продукты конкурентов.

Об этом пишет Bloomberg.

Обновленная модель искусственного интеллекта под названием Gemini 1.5 Pro стала доступна 15 февраля. Google и ее конкуренты потратили миллиарды на расширение возможностей генеративного ИИ и стремятся привлечь корпоративных клиентов, чтобы показать, что их инвестиции окупаются.

Среднеразмерная версия новой модели AI, Gemini 1.5 Pro, работает на уровне, подобном большей модели Gemini 1.0 Ultra, сообщили в Google.

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"После безумного успеха OpenAI в конце 2022 года с его разговорным чат-ботом ChatGPT, Google пытается показать, что он также сила в передовой генеративной технологии ИИ, которая может создавать новый текст, изображение или даже видео на основе подсказок пользователя", – пишет агентство.

В декабре Google выпустил модель искусственного интеллекта Gemini в трех версиях, что позволяет настраивать ее под заданную задачу и работать на любом устройстве: от мобильных устройств до больших центров обработки данных.

Теперь Google стремится вовлечь пользователей в свою экосистему с помощью более мощных инструментов. Gemini 1.5 можно научить быстрее и эффективнее, и он способен обрабатывать огромное количество информации всякий раз, когда ее спрашивают.

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По данным Google, Gemini 1.5 может обрабатывать гораздо больше данных, чем последние модели искусственного интеллекта от OpenAI и Anthropic. Например, разработчики могут использовать Gemini 1.5 Pro для обработки видео продолжительностью до часа, обрабатывать 11 часов аудио и более 700 тысяч слов в документе.

Напомним:

Искусственный интеллект Gemini от Google стал доступен на iOS и Android за пределами США.