Частная компания отправила лунный посадочный модуль на орбиту с помощью SpaceX

Фото: bbc

Частная компания Intuitive Machines из Хьюстона запустила свой первый лунный посадочный модуль на Луну с мыса Канаверал. На орбиту модуль вывела ракета компании SpaceX.

Об этом пишет BBC.

Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту космический аппарат с прозвищем Одиссей, который должен приземлиться вблизи Южного полюса Луны 22 февраля.

Агентство пишет, что пока аппарат Intuitive Machines направлялся к Луне, разгонный блок ракеты-носителя успешно вернулся на Землю.

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Если все пойдет по плану, это станет первым успешным приземлением на Луне космического аппарата частной компании, добавили в BBC.

Напомним:

Американская компания SpaceX Илона Маска перенесла свою корпоративную регистрацию из Делавэра в Техас.

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Экономическая правда