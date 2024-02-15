Частная компания отправила лунный посадочный модуль на орбиту с помощью SpaceX
Четверг, 15 февраля 2024, 18:48 -
Частная компания Intuitive Machines из Хьюстона запустила свой первый лунный посадочный модуль на Луну с мыса Канаверал. На орбиту модуль вывела ракета компании SpaceX.
Об этом пишет BBC.
Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту космический аппарат с прозвищем Одиссей, который должен приземлиться вблизи Южного полюса Луны 22 февраля.
Агентство пишет, что пока аппарат Intuitive Machines направлялся к Луне, разгонный блок ракеты-носителя успешно вернулся на Землю.
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Если все пойдет по плану, это станет первым успешным приземлением на Луне космического аппарата частной компании, добавили в BBC.
Напомним:
Американская компания SpaceX Илона Маска перенесла свою корпоративную регистрацию из Делавэра в Техас.
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Экономическая правда
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