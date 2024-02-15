Французская NJJ Capital планирует приобрести "Датагруп-Volia" за 120 миллионов долларов – Forbes

Инвестиционная компания NJJ Capital французского миллиардера Ксавье Ньеля планирует приобрести провайдера фиксированного интернета "Датагруп-Volia" за 120-140 миллионов долларов.

Об этом сообщает Forbes Ukraine.

"Вероятная сумма - 120-140 млн долларов, говорит основатель Lanet Виктор Мазур. Еще два собеседника Forbes на инвестиционном рынке, знакомые с ходом сделки, оценивают ее в 120 млн долларов", - пишет издание.

"Датагруп-Volia" предоставляет услуги фиксированного интернета, телевидения и облачные услуги. Она на 96,13% принадлежит украинско-американскому фонду Horizon Capital, 3,87% - CEO компании Михаилу Шелембе.

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Напомним:

NJJ Capital, которая ранее заявила о покупке в Украине подразделений компании Turkcell - ООО "Лайфселл", покупает активы национального оператора фиксированной связи и цифровых услуг компании "Датагруп-Volia".

NJJ Capital принадлежит французскому миллиардеру Ксавье Ньелю, основателю французской телекоммуникационной группы Iliad (материнской компании одного из крупнейших интернет-провайдеров страны - Free), состояние которого Bloomberg оценивает в 6,08 млрд долларов.

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Экономическая правда