Цены на нефть снизились из-за больших объемов запасов и инфляцию в США

Цены на нефть упали после того, как американская промышленная группа сообщила, что запасы сырой нефти выросли больше, чем ожидалось. На рынок нефти также повлияла высокая инфляция в США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Цены на нефть марки Brent упали до 82,66 доллара за баррель (на 11 центов). Баррель американской нефти марки West Texas Intermediate (WTI) упал в цене до 77,84 доллара (на 3 цента).

"Ралли цен было прервано более высокими, чем ожидалось, показателями инфляции в США, что может отсрочить цикл снижения ставок. Кроме того, рост запасов нефти, вероятно, удивит на этой неделе, а остановка нефтеперерабатывающего завода BP в Вайтинге также не будет способствовать росту спроса", - сказал руководитель группы DBS Bank по работе с энергетическим сектором Сувро Саркар.

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За неделю запасы сырой нефти в США выросли на 8,52 млн баррелей. Прирост оказался больше на 2,6 миллиона баррелей, пишет Reuters.

Также, за данными агентства, на рынок нефти повлияла потребительская инфляция в США, которая осталась на высоком уровне в прошлом месяце.

Экономическая правда

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