Цены на нефть несколько выросли из-за напряженности на Ближнем Востоке

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Нефть немного подорожала на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, но ожидания относительно снижения процентных ставок ФРС сдерживают рост.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,7 долл до 82,07 долл за баррель. Цена американской нефти марки West Texas Intermediate (WTI) также подорожала на 0,1 долл до 77,02 долл за баррель.

Цены на нефть почти не изменились во время торгов 12 февраля, после того, как на прошлой неделе они выросли на 6%.

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Конфликт на Ближнем Востоке, а именно действия йеменских хуситов, которые атакуют международные суда в Красном море, удерживает цены на высоком уровне.

Однако беспокойство относительно процентных ставок ограничило рост цен на нефть. ФРС сообщила, что январский опрос потребительских ожиданий показал, что прогноз инфляции через год и пять лет не изменился, и оба показателя остаются выше целевой ставки ФРС в 2%.

Если инфляционные опасения отсрочат снижение процентной ставки ФРС, это может снизить спрос на нефть, замедлив экономический рост.

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Участники рынка ожидают промышленных данных по запасам сырой нефти в США. Четыре аналитика, опрошенные Reuters, в среднем оценили, что запасы нефти выросли примерно на 2,6 млн баррелей за неделю до 9 февраля.

Добавляется, что организация стран-экспортеров нефти также планирует обнародовать свой ежемесячный отчет о состоянии нефтяного рынка. Член ОПЕК Ирак заявил 12 февраля, что он придерживается решений организации и будет добывать не более 4 млн баррелей в сутки (.

ОПЕК и ее союзники, включая Россию, известные как ОПЕК+, решат в марте, продолжать ли добровольное сокращение добычи нефти, которое было введено в первом квартале.

Экономическая правда.