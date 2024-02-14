Ціни на нафту знизилися через великі обсяги запасів та інфляцію у США

Ціни на нафту впали після того, як американська промислова група повідомила, що запаси сирої нафти зросли більше, ніж очікувалося. На ринок нафти також вплинула висока інфляція в США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціни на нафту марки Brent впали до 82,66 долара за барель (-11 центів). Барель американської нафти марки West Texas Intermediate (WTI) впав у ціні до 77,84 долара (-3 центи).

"Ралі цін було перервано вищими, ніж очікувалося, показниками інфляції в США, що може відтермінувати цикл зниження ставок. Крім того, зростання запасів нафти, ймовірно, здивує на цьому тижні, а зупинка нафтопереробного заводу BP у Вайтінгу також не сприяєтиме зростанню попиту", - сказав керівник групи DBS Bank по роботі з енергетичним сектором Сувро Саркар.

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За тиждень запаси сирої нафти в США зросли на 8,52 млн барелів. Приріст виявився більшим на 2,6 мільйона барелів, пише Reuters.

Також, за даними агентства, на ринок нафти вплинула споживча інфляція в США, яка залишилась на високому рівні минулого місяця.

Економічна правда

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