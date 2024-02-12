Австрия и Словакия отказались строить трубопровод для соединения с "Дружбой"

Австрийская нефтегазовая компания OMV и словацкая компания Transpetrol официально объявили о прекращении работы над проектом нового трубопровода, который должен был транспортировать российскую нефть из трубопровода "Дружба" через Словакию на нефтеперерабатывающий завод Швехат возле Вены.

Об этом сообщает издание ORF.

Строительство трубопровода через Словакию было инициировано OMV в 2003 году. Проект предусматривал строительство 62 километров трубопровода между НПЗ Швехат и Братиславой для присоединения к российскому нефтепроводу "Дружба".

После более чем 20 лет безуспешных попыток получить все необходимые разрешения от Словацкой Республики, дальнейшие инвестиции в этот проект отныне считаются нецелесообразными.

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OMV утверждает, что реализация проекта была задержана, прежде всего, из-за энергетического перехода, который делает строительство дополнительного нефтепровода неактуальным.

"Но через 20 лет также изменилась и политическая ситуация. Агрессивная война России против Украины, которая началась в феврале 2022 года, заставила Австрию подвергнуть сомнению свою зависимость от российского газа и нефти", — отмечает издание.

Напомним:

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На фоне высоких цен на импорт Австрия стремится расторгнуть многолетний контракт между австрийской компанией OMV и российским "Газпромом" на поставку газа в страну.

Экономическая правда