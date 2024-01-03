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Соцсеть X возвращает заголовки к ссылкам, которые публикуют пользователи

Среда, 3 января 2024, 19:05 - Алексей Павлыш
 
getty images

Соцсеть X (бывший Twitter) снова начала отображать заголовки к ссылкам, которые публикуют пользователи - такие изменения в соцсети заметили на этой неделе.

Об этом пишет Bloomberg.

"X начала показывать заголовки новостей рядом со ссылками на сервис, отменив изменение, которое владелец Илон Маск внес в октябре, убрав заголовки новостей из публикаций.

Пользователи начали замечать заголовки на платформе на этой неделе", - пишет агентство.

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Напомним:

В октябре 2023 года сообщалось, что соцсеть X (бывший Twitter) больше не показывает заголовки статей, которые распространяют на платформе - вместо этого X показывает только главное изображение статьи и домен, на который она ссылается. Причины назвали две - улучшение эстетики и борьба с кликбейтом.

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Пользователи начали критиковать такие изменения, ведь для того, чтобы увидеть заголовки, приходилось переходить прямо на сайты.

А издатели начали писать заголовки на изображениях и публиковать ссылки отдельно или добавлять заголовок к изображению сгенерированной карточки предварительного просмотра.

Уже в ноябре Маск заявил, что на платформе снова будут отображаться заголовки к ссылкам, которые распространяют пользователи.

Экономическая правда

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