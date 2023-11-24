Маск обещает вернуть заголовки к ссылкам в соцсети X
Владелец соцсети X, миллиардер Илон Маск заявил, что на платформе снова будут отображаться заголовки к ссылкам, которые распространяют пользователи.
Об этом он написал в X.
По словам Маска, произойдет в рамках следующего обновления. Но владелец соцсети не уточнил сроков и не привел примеров того, как будет работать функция.
Напомним:
В октябре сообщалось, что соцсеть X (бывший Twitter) больше не показывает заголовки статей, которые распространяют на платформе - вместо этого X показывает только главное изображение статьи и домен, на который она ссылается. Причины назвали две - улучшение эстетики и борьба с кликбейтом.
Пользователи начали критиковать такие изменения, ведь для того, чтобы увидеть заголовки, приходилось переходить прямо на сайты.
Зато издатели начали писать заголовки на изображениях и публиковать ссылки отдельно или добавлять заголовок к изображению сгенерированной карточки предварительного просмотра.
Недавно Маск поощрял пользователей публиковать больше контента непосредственно в X, пытаясь повысить вовлеченность на платформе.
Экономическая правда