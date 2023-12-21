В соцсети X произошел сбой

Сервис Down Detector зафиксировал множество сообщений о неисправностях в работе социальной сети X (Twitter).

Об этом пишет Reuters.

Пользователи по всему миру не видят своих и чужих публикаций. Более 77 тысяч пользователей в США столкнулись с проблемами на пике сбоя.

Пользователи в Канаде, Великобритании, Франции и других странах сообщили о проблемах с доступом как к X, так и X Pro, ранее известному как TweetDeck.

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Down Detector

По данным Down Detector, более 7 тыс пользователей в Канаде и Британии столкнулись с проблемами платформы.

Причина сбоя пока не известна.

Напомним:

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В конце октября соцсеть X запустила аудио- и видеозвонки на платформе. Новые функции были доступны только для некоторых пользователей.