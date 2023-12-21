В соцсети X произошел сбой
Четверг, 21 декабря 2023, 09:29 -
Сервис Down Detector зафиксировал множество сообщений о неисправностях в работе социальной сети X (Twitter).
Об этом пишет Reuters.
Пользователи по всему миру не видят своих и чужих публикаций. Более 77 тысяч пользователей в США столкнулись с проблемами на пике сбоя.
Пользователи в Канаде, Великобритании, Франции и других странах сообщили о проблемах с доступом как к X, так и X Pro, ранее известному как TweetDeck.
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По данным Down Detector, более 7 тыс пользователей в Канаде и Британии столкнулись с проблемами платформы.
Причина сбоя пока не известна.
Напомним:
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В конце октября соцсеть X запустила аудио- и видеозвонки на платформе. Новые функции были доступны только для некоторых пользователей.
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