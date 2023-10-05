Соцсеть X прекращает показывать заголовки статей

Соцсеть X (бывший Twitter) больше не показывает заголовки статей, которые распространяют на платформе - вместо этого X показывает только главное изображение статьи и домен, на который она ссылается.

Об этом пишет The Verge.

Издание обратило внимание на различия между новой версией предварительного просмотра ссылок в приложении X для iOS и старой версией в Интернете.

фото: the verge

"Это изменение, хоть и очень раздражает рекламодателей, не стало полной неожиданностью. В августе Fortune сообщал, что это изменение готовится, а владелец X Илон Маск подтвердил, что это его идея, которая "значительно улучшит эстетику", - пишет The Verge.

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Недавно Маск поощрял пользователей публиковать больше контента непосредственно в X, пытаясь повысить вовлеченность на платформе.

Он также сказал, что алгоритм платформы "пытается оптимизировать время, проведенное на X", что "ссылки не привлекают столько внимания" и что "лучше всего публиковать на этой платформе контент в длинной форме".

Основной причиной изменения формата, очевидно, является стремление сделать посты более компактными, уместив их больше в ту часть ленты, которая отображается на экране, добавляет издание.

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Экономическая правда