Соцсеть X может обанкротиться в этом году – прогноз FT

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Газета Financial Times (FT) в своих предсказаниях на 2024 год прогнозирует, что соцсеть X (бывший Twitter) Илона Маска в этом году может обанкротиться.

Об этом говорится в статье FT.

"Обанкротится ли компания X? Да. Илон Маск часто использует предупреждения о банкротстве для мотивации своих сотрудников: он делал это в Tesla и SpaceX. Но на этот раз, когда реклама в X резко просела, а попытки создать новые источники дохода провалились, есть большая вероятность, что это произойдет", – говорится в прогнозе.

"После недавних эмоциональных заявлений против рекламодателей, Маск может оказаться достаточно безрассудным, чтобы подумать, что сможет провести компанию через банкротство и все равно остаться на вершине.

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Борьба Маска за контроль над X в условиях банкротства стала бы захватывающим продолжением полного драматизма процесса приобретения Twitter", – пишет FT.

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Ранее сообщалось, что соцсеть X (бывший Twitter) заработает в 2023 году на рекламе примерно 2,5 млрд долл – это значительно меньше по сравнению с предыдущими годами.

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В отчете Media Matters for America говорится о том, что платформа X размещала рекламу крупных брендов, таких как Apple, наряду с антисемитским контентом, например, мемами, изображающими нацизм как духовное пробуждение, и цитатами Адольфа Гитлера, поданными в вдохновляющем стиле.

После этого стало известно, что ряд компаний, среди которых Apple, Disney, Comcast, Lionsgate и Paramount Global, прекратят покупать рекламу на платформе X.

Гендиректор X Линда Яккарино не поддается давлению со стороны рекламодателей уйти с должности, поскольку крупные бренды приостанавливают свои расходы на рекламу из-за беспокойства относительно ее владельца Илона Маска и антисемитского контента.

Социальная медиа-компания X подала в суд на медиа-наблюдательную группу Media Matters, которая обнаружила, что соцсеть размещает рекламные публикации рядом с постами, восхваляющими нацизм.

Миллиардер, владелец соцсети X Илон Маск использовал нецензурную лексику, критикуя бренды, которые сняли свою рекламу на платформе после скандального поста Маска, в котором он поддержал антисемитскую теорию заговора.

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Экономическая правда