Соцмережа X повертає заголовки до посилань, які публікують користувачі

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Соцмережа X (колишній Twitter) знову почала відображати заголовки до посилань, які публікують користувачі - такі зміни у соцмережі помітили цього тижня.

Про це пише Bloomberg.

"X почала показувати заголовки новин поряд з посиланнями на сервіс, скасувавши зміну, яку власник Ілон Маск вніс у жовтні, прибравши заголовки новин з публікацій.

Користувачі почали помічати заголовки на платформі цього тижня", - пише агентство.

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Нагадаємо:

У жовтні 2023 року повідомлялось, що соцмережа X (колишній Twitter) більше не показує заголовки статей, які поширюють на платформі - замість цього X показує лише головне зображення статті та домен, на який вона посилається. Причини назвали дві - покращення естетики та боротьба з клікбейтом.

Користувачі почали критикувати такі зміни, адже для того, щоб побачити заголовки, доводилось переходити прямо на сайти.

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Натомість видавці почали писати заголовки на зображеннях і публікувати посилання окремо або додавати заголовок до зображення згенерованої картки попереднього перегляду.

Уже в листопаді Маск заявив, що на платформі знову будуть відображатись заголовки до посилань, які поширюють користувачі.

Економічна правда