X потеряла более 70% стоимости после покупки платформы Маском

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Фонд Fidelity, который владеет долей в X Holdings, заявил, что соцсеть X (бывший Twitter) стоит на 71,5% меньше, чем на момент покупки платформы миллиардером Илоном Маском.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на оценки Fidelity.

По данным Fidelity, стоимость X только в ноябре 2023 года, на фоне того, что Маск "послал" рекламодателей, бойкотирующих платформу, упала на 10,7%.

По оценкам Fidelity, стоимость X на конец ноября 2023 года составляла около 12,5 млрд долларов. При этом количество ежемесячных пользователей X упало на 15% за первый год правления Маска.

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"Fidelity начала снижать стоимость своих акций Twitter в первый месяц после выкупа Маском (в октябре 2022-го).

При этом Fidelity не обязательно имеет много, если вообще имеет, внутренней информации о финансовых показателях X, несмотря на то, что является акционером частного бизнеса. Другие акционеры могут по-разному оценивать свои акции в Х", - добавляет Axios.

Напомним:

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Газета Financial Times (FT) в своих предсказаниях на 2024 год прогнозирует, что соцсеть X (бывший Twitter) Илона Маска в этом году может обанкротиться.

Ранее сообщалось, что соцсеть X (бывший Twitter) заработает в 2023 году на рекламе примерно 2,5 млрд долл – это значительно меньше по сравнению с предыдущими годами.

В отчете Media Matters for America говорится о том, что платформа X размещала рекламу крупных брендов, таких как Apple, наряду с антисемитским контентом, например, мемами, изображающими нацизм как духовное пробуждение, и цитатами Адольфа Гитлера, поданными в вдохновляющем стиле.

После этого стало известно, что ряд компаний, среди которых Apple, Disney, Comcast, Lionsgate и Paramount Global, прекратят покупать рекламу на платформе X.

Гендиректор X Линда Яккарино не поддается давлению со стороны рекламодателей уйти с должности, поскольку крупные бренды приостанавливают свои расходы на рекламу из-за беспокойства относительно ее владельца Илона Маска и антисемитского контента.

Социальная медиа-компания X подала в суд на медиа-наблюдательную группу Media Matters, которая обнаружила, что соцсеть размещает рекламные публикации рядом с постами, восхваляющими нацизм.

Миллиардер, владелец соцсети X Илон Маск использовал нецензурную лексику, критикуя бренды, которые сняли свою рекламу на платформе после скандального поста Маска, в котором он поддержал антисемитскую теорию заговора.

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Экономическая правда