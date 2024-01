Руководитель НБУ Андрей Пышный назван лучшим главой центробанка в мире и Европе

Фото: Ощадбанк

Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный получил награду "Глава центрального банка-2024" (The Banker Central Banker of the Year), как лучший руководитель центробанка в мире и Европе.

Об этом говорится в сообщении составителя рейтинга - британского финансового издания The Banker.

Указывается, что издание ежегодно присуждает награду The Banker Central Banker of the Year руководителям центробанков, которым лучше всего удалось стабилизировать экономику своей страны и стимулировать ее рост.

Среди основных достижений Нацбанка Украины издание выделило сохранение экономической устойчивости Украины, несмотря на развязанную Россией войну. В частности:

рост доверия к гривне: по данным НБУ, срочные вклады физических лиц в нацвалюте за 11 месяцев 2023 года выросли на 28%;

почти двукратный рост заимствований на внутреннем долговом рынке;

снижение инфляции с 26,6% до 5,1% за 11 месяцев 2023 года;

отказ от монетарного финансирования и переход от фиксированного обменного курса к его управляемой гибкости, который привел к сокращению спреда между курсами на наличном и безналичном рынках.

Отмечается также успех в переговорах с Международным валютным фондом по открытию новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF и ее выполнению в течение года.

Кроме того, отмечена программа Power Banking по устойчивой работе банков в условиях длительных отключений электроэнергии.

Как известно, Андрей Пышный был назначен главой НБУ в 2022 году.

Пышный имеет 17 лет стажа в банковской системе, значительную часть которого посвятил Ощадбанку. С 2003 по 2007 год года он был первым заместителем председателя правления Ощада, в течение этого времени временно исполнял обязанности главы банка.

На время его управления пришлись наиболее значимые изменения в Ощадбанке и выведение финучреждения на прибыльную деятельность. Также на время его работы в банке пришлась одна из самых громких побед Украины в международном арбитраже с Россией - по активам Ощадбанка в Крыму на 1,3 млрд долл.

Сейчас Пышный также сотрудничает в рамках международной санкционной группы "Ермака-Макфола".

