Нацбанк завершил год продажей почти 900 миллионов долларов на межбанке

Национальный банк за неделю с 25 по 29 декабря на межбанковском валютном рынке купил 0,87 млн долларов и продал 892,7 млн долларов.

Об этом свидетельствует статистика НБУ.

Согласно данным Нацбанка, за неделю с 25 по 29 декабря было продано 892,7 млн долл, что является второй крупнейшей продажей валюты за декабрь и третьей крупнейшей продажей за 2023 год.

При этом, было куплено менее миллиона долларов, что является наименьшим показателем покупки валюты с конца ноября.

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2 октября Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

Новый режим в НБУ называют "управляемой курсовой гибкостью". Переход к ней является одним из шагов в направлении полной валютной либерализации и возвращения к довоенному режиму работы валютного рынка.

Соответственно, НБУ больше не будет устанавливать значение курса доллара директивно. Начиная с 3 октября курс доллара меняется в соответствии с ситуацией на валютном рынке.

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Всего с начала года Нацбанк продал уже 28,829 млрд долларов, а купил - 219,85 млн долларов.

Экономическая правда