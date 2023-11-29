Набиуллину назвали главным пособником Путина, удержавшей на плаву "военную машину" РФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина помогает президенту РФ Владимиру Путину поддерживать его "военную машину" и сумела предотвратить последствия беспрецедентных санкций Запада, тем самым продлив войну с Украиной.

Об этом пишет издание Politico.

По версии Politico, Набиуллина вошла в список 28 самых влиятельных людей в Европе , заняв первое место в номинации "разрушители". Издание назвало Набиуллину "банкиром Путина".

"За десятилетие, которое она провела у руля центрального банка России, ястребиная денежно-кредитная политика Набиуллиной неоднократно спасала рубль и поддерживала экономику страны на плаву. При этом путинский банкир, некогда считавшийся умеренным влиянием, а теперь его молчаливым пособником, сумел предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, направленных на опустошение казны Кремля, затягивая войну против Украины", - пишет Politico.

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Подчеркивается, что если раньше 60-летней банкиршей восхищались на международном уровне, то теперь существует разочарование ее ролью в содействии массовой гибели и разрушениям.

Она уже приходила на помощь Владимиру Путину: в 2014 году, когда он аннексировал украинский Крым, Набиуллина подняла ключевую ставку и провела реформу банковского сектора, закрыв сотни нестабильных банков.

Благодаря ее политике Россия скопила большие золотовалютные резервы и обзавелась собственной платежной системой.

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На фоне успехов Набиуллиной журналы Euromoney в 2015 году и The Banker в 2017 году признавали ее лучшим главой центрального банка. В 2018 году бывшая глава МВФ Кристин Лагард хвалила Набиуллину за то, что она заставила "центральный банк петь".

Недавно МВФ спрогнозировал, что экономика России вырастет на 2,2 процента в этом году; в феврале прогноз был гораздо скромнее - 0,7 процента.

Такие результаты привели к тому, что критики начали сравнивать Набиуллину с Альбертом Шпеером, министром вооружений и военного производства Адольфа Гитлера, и Адольфом Эйхманом, который усовершенствовал железнодорожную систему, перевозившую евреев на смерть.

Впрочем, как отмечает Politico, следующий год принесет Набиуллиной новые вызовы, поскольку Россия продолжает сталкиваться с растущей ценой своей затянувшейся войны. Это и усиление санкций, и отток мозгов, волатильность на сырьевых рынках, шаткий рубль и стремительно растущая инфляция.

При этом, есть признаки разногласий относительно политики Набиуллиной.

"Она вызывает все большую критику со стороны некоторых представителей ближайшего окружения Путина и российских комментаторов из-за ее предполагаемой неспособности сдержать инфляцию и рост рубля. Вопрос в том, является ли это шагом, направленным на то, чтобы переложить вину за проблемы России на кого-то другого, кроме Путина, или признаком того, что дни Набиуллиной на самом деле сочтены", - пишет издание.

Напоминаем:

В апреле 2022 года Госдума РФ назначила Эльвиру Набиуллину на должность главы Банка России до 2027 года – это ее третий срок во главе Центробанка РФ.

Эльвира Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. Сначала ее назначили на эту должность на четыре года, в 2017 году полномочия продлили на пять лет – до 24 июня 2022 года.

До назначения на должность главы ЦБ РФ она работала помощником президента, министром экономического развития и министром экономического развития и торговли РФ.

В марте Bloomberg писал, что Набиуллина после вторжения России в Украину подала в отставку с должности, однако президент РФ Путин не разрешил ей уйти.

ЦБ РФ информацию о желании Набиуллиной уволиться ожидаемо опроверг.