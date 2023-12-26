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Нацбанк расширил перечень признаков подозрительных валютных операций

Вторник, 26 декабря 2023, 18:08 - Лия Ильченко

Национальный банк Украины расширил перечень подозрительных признаков, при которых банки могут отказать в проведении валютной операции.

Об этом говорится в опубликованном постановлении правления Национального банка о внесении изменения в Положение о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов о валютных операциях.

Согласно постановлению, новым признаком подозрительных финансовых операций является наличие изменений или дополнительных условий к внешнеэкономическим договорам, которые предусматривают увеличение сроков поставки товаров контрагентом-нерезидентом. В этом случае банк имеет право отказать в проведении валютной операции.

Регулятор добавил еще два новых индикатора: превышение предельных сроков по расчетам по экспортно-импортным операциям на сумму от 8 млн грн (20 пороговых сумм для финмониторинга) и фиксация на протяжении года неоднократных платежей от контрагента-нерезидента в пользу клиентов банка свыше 50% предоплаты по операциям импорта товаров.

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Помимо того остаются в силе такие факторы как нарушение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям товаров, создание запутанных или искусственных условий осуществления платежей и наличие законодательных ограничений по ввозу товаров на территорию Украины.

Нацбанк банки валюта
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