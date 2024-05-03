Британия будет выделять Украине 3 млрд фунтов военной поддержки ежегодно – глава МИД

Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон пообещал, что Британия будет выделять Украине три миллиарда фунтов стерлингов ежегодной военной помощи, и это будет происходить "столько, сколько будет нужно".

Об этом он сказал в интервью агентству Reuters во время необъявленного визита в Киев, сообщает "Европейская правда".

Заявление Кэмерона является крупнейшим обещанием поддержки Великобритании с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"Мы будем давать три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно столько, сколько потребуется. Мы просто опустошили все, что могли, с точки зрения предоставления оборудования", – сказал он. "Кое-что из этого (оборудования) фактически прибывает в Украину сегодня, пока я здесь", – добавил Кэмерон.

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Британский также дипломат приветствовал принятие Конгрессом США долгожданного пакета помощи на сумму 61 млрд долларов для Украины.

"Это чрезвычайно важно, и не только с точки зрения оружия, которое он принесет, но и с точки зрения морального духа, который он принесет людям здесь, в Украине", – сказал министр.

Кэмерон не ответил прямо на вопрос, как он относится к возможному переизбранию лидера республиканцев Дональда Трампа на пост президента США.

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"Не нам решать, кого американцы выберут своим президентом – мы будем работать с тем, кто это будет", – сказал Кэмерон.

В январе премьер Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев объявил о большом пакете военной помощи для Украины на 2,5 млрд фунтов стерлингов на 2024 год.

Во время визита Сунак и президент Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности, ставшее первым таким документом из серии, которые Украина заключает с союзниками.

Кэмерон также заявил в интервью, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям на территории России.

Европейская правда