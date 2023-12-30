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В государственном "Sense Bank" избрали председателя правления

Суббота, 30 декабря 2023, 13:55 - Экономическая правда

Через четыре месяца после увольнения прошлого председателя, наблюдательный совет АО "Sense Bank" избрали председателем правления Алексея Ступака.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Sense Bank".

Как отмечается, на должность председателя правления проходил ожесточенный конкурсный отбор, по результатам которого выбрали Алексея Ступака, который занимал должность директора по корпоративно-инвестиционному, малому и среднему бизнесу банка. 

Отбор проходил с привлечением международной рекрутинговой компании "Odgers Berndtson".

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Алексей Ступака станет председателем правления банка после согласования его кандидатуры Национальным банком. Прошлый руководитель банка, Дмитрий Кузьмин был уволен в августе 2023 года после трех недель председательства.

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Напомним:

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16 августа доля государства в банковском секторе после национализации "Сенс Банка" выросла до 53,2% по чистым активам.

14 августа сообщили, что руководитель национализированного "Сенс банка" Дмитрий Кузьмин написал заявление об отставке.

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