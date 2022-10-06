Комитет Рады поддержал кандидатуру экс-главы Ощадбанка Пышного на главу НБУ 

Андрей Пышный фото ощадбанка

Налоговый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту поддержать назначение экс-главы Ощадбанка Андрея Пышного на должность главы Национального банка.

Об этом сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев, его заместитель Ярослав Железняк.

Решение поддержали 19 членов комитета, один нардеп воздержался. Железняк отметил, что Пышный принимал участие в заседании.

В частности, Пышный отметил, что сейчас считает приоритетом начать новую программу сотрудничества с МВФ и поддерживает сохранение ставки на уровне 25%.

Накануне в четверг главный кандидат на должность главы Нацбанка также был представлен на заседании фракции "Слуга народа", – сообщила пресс-секретарь Юлия Палийчук.

"Он принял участие в заседании фракции, в ходе которого представил свое видение работы на посту главы НБУ по обеспечению курсовой и финансовой стабильности, сотрудничества с международными финансовыми институтами, создание необходимых условий для восстановления экономики", - отметила она.

Что известно о возможном новом главе НБУ?

О том, что именно Пышный с наибольшей вероятностью возглавит Нацбанк, ЭП сообщала еще в начале недели.

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Андрей Пышный имеет 16 лет стажа в банковской системе, значительную часть которого посвятил Ощадбанку. С 2003 по 2007 год года он был первым заместителем председателя правления Ощада, в течение этого времени временно исполнял обязанности председателя банка.

Он вернулся в Ощадбанк как председатель правления в 2014 году, и был в должности по октябрь 2020 года. С ноября того же года Ощадбанк возглавил Сергей Наумов, советником которого Пышный стал два года спустя - в мае 2022 года.

На время его управления пришлись наиболее значимые изменения в Ощадбанке и вывод финучреждения на прибыльную деятельность. Также на время его работы в банке пришлась одна из самых громких побед Украины в международном арбитраже с Россией - по активам Ощадбанка в Крыму на 1,3 млрд долл.

Пышный - давний политический соратник Яценюка: они вместе работали над политическим проектом "Фронт змин". На парламентских выборах 2012 года Пышный стал заместителем руководителя штаба "Батькивщины", а в декабре - лидером "группы Яценюка" во фракции "Батькивщины".

Сейчас же он тесно сотрудничает с главой Офиса президента Андреем Ермаком, в частности в рамках международной санкционной группы "Ермака-Макфола". В 2016 году основали общественную организацию "Почувствуй", которая помогает людям с недостатками слуха. Кроме того, в 2010 году Ермак был доверенным лицом Арсения Яценюка на 216 округе в Киеве во время выборов президента.

По данным источников ЭП, кандидатура Пышного рассматривалась как замена Шевченко и раньше. Большая война отложила план по замене главы ключевого финансового регулятора, но не отменила его.

Читайте больше о причинах увольнения и вероятном преемнике Шевченко на посту читайте в статье: Отставка главы НБУ на фоне войны. Почему Зеленский меняет руководителя Нацбанка?

Напоминаем:

В четверг днем Верховная Рада уволила Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины. Во вторник он официально подтвердил, что уходит в отставку. Он заявил, что принял такое решение "в силу причин, связанных со здоровьем".

Кроме того, в четверг Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком".

Впоследствии Шевченко заявил о политическом давлении во время его пребывания в должности и прокомментировал объявление ему подозрения от САП и НАБУ.