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Защита от ударов и подготовка к отопительному сезону: Зеленский озвучил задачу для энергетики

Пятница, 3 мая 2024, 09:39 - Анастасия Дячкина

В энергетической сфере Украины необходимо объединить два процесса – защиту энергетики от ударов и подготовку к следующему отопительному сезону.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил Владимир Зеленский, рассказывая об итогах заседания Ставки.

"Прошлись сегодня и вопросами защиты нашей энергетики – конкретных объектов от конкретных угроз. Сейчас нужно объединить два процесса: защита энергетики от ударов в это время и обеспечение наших людей электричеством, а также пора начинать подготовку и к следующему отопительному сезону", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что нужно "сделать максимум для защиты жизни".

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"Задача очевидна: должны сделать максимум для защиты жизни, и каждый аспект этой работы – от ПВО и РЭБ на объектах до необходимых строительств и поставок – все это персональная ответственность каждого, кто привлечен к работе. От правительства и Воздушных сил до энергокомпаний и местных служб", – подчеркнул глава государства.

Экономическая правда

энергетика Зеленский
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