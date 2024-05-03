В Украине растет спрос на электромобили
В апреле автомобили с традиционными двигателями охватили около 71% рынка новых легковых автомобилей, что на 2 п.п. меньше, чем в прошлом. В то же время растет спрос на электромобили.
Об этом сообщает Укравтопром.
Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 46,4% апрельских продаж новых авто, что на 2 процентных пункта меньше показателя апреля 2023 года.
В то же время доля дизельных автомобилей почти не изменилась – 24,3%. Впрочем, заметно увеличилась доля электромобилей – с 8,7 до 12,3%.
Доля гибридов уменьшилась с 18% до 16,7%. На автомобили с ГБО пришлось 0,3% продаж против 0,6% в апреле прошлого года.
Самыми популярными моделями по сегментам стали:
- Бензиновые авто – Mazda CX5;
- Дизельные – Renault Duster;
- Электро – Volkswagen ID.4;
- Гибридные – Toyota RAV-4;
- Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.
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Напомним:
В течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс новых легковых авто, что на 11% больше, чем в прошлом.