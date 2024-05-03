В Украине растет спрос на электромобили

В апреле автомобили с традиционными двигателями охватили около 71% рынка новых легковых автомобилей, что на 2 п.п. меньше, чем в прошлом. В то же время растет спрос на электромобили.

Об этом сообщает Укравтопром.

Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 46,4% апрельских продаж новых авто, что на 2 процентных пункта меньше показателя апреля 2023 года.

В то же время доля дизельных автомобилей почти не изменилась – 24,3%. Впрочем, заметно увеличилась доля электромобилей – с 8,7 до 12,3%.

Реклама:

Доля гибридов уменьшилась с 18% до 16,7%. На автомобили с ГБО пришлось 0,3% продаж против 0,6% в апреле прошлого года.

Самыми популярными моделями по сегментам стали:

Бензиновые авто – Mazda CX5;

Дизельные – Renault Duster;

Электро – Volkswagen ID.4;

Гибридные – Toyota RAV-4;

Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.

Читайте также: Made in China больше не пугает: китайские электрокары захватывают украинский рынок

Реклама:

Напомним:

В течение апреля в Украине было зарегистрировано более 5,7 тыс новых легковых авто, что на 11% больше, чем в прошлом.