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В первом квартале ФЛП уплатили единого налога на 160% больше, чем в прошлом году

Пятница, 3 мая 2024, 10:56 - Артур Крыжный

По итогам I квартала 2024 года физические лица-предприниматели уплатили в бюджет более 13,9 млрд грн единого налога, что на 159% больше, чем за первые три месяца 2023 года.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"За I квартал 2024 года ФЛП обеспечили поступления по единому налогу на сумму более 13,9 млрд гривен - это на 5,17 млрд больше, чем было в I квартале 2023-го. Имеем впечатляющие темпы роста - 159%", - сообщил Гетманцев.

Он отметил, что за прошлый год по состоянию на 1 января 2024 года ФЛП обеспечили поступления по единому налогу на сумму более 38 млрд грн, на 5,11 млрд грн больше показателя 2022 года.

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Напомним:

Украинцы за первый квартал 2024 года открыли более 74 тысяч новых ФЛП, что на 33,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

налоги ФЛП
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