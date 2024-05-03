Итог недели: цены на нефть понесли наибольшие потери за последние три месяца

Цены на нефть выросли на перспективе продолжения сокращения добычи странами ОПЕК+, но в итоге цены на нефть понесли наибольшие недельные потери за последние три месяца. Нефть марки Brent снизилась на 6,3% за неделю, а WTI - на 5,6% за неделю.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 24 цента до 83,91 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate за июнь выросли на 19 центов, или на 0,3%, до 79,19 доллара за баррель.

Тем не менее, оба бенчмарка были на пути к еженедельным потерям, поскольку инвесторы были обеспокоены перспективой повышения процентных ставок на более долгий срок, что сдерживает рост в США, крупнейшем мировом потребителе нефти, и в других частях мира.

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"С приближением сезона отпусков в США, высокая инфляция может привести к тому, что потребители будут выбирать более короткие поездки на период отпусков", - отмечают аналитики ANZ Research в своем отчете в пятницу.

Сейчас рынок ожидает экономические данные США и показатели будущего предложения нефти от крупнейшего мирового производителя.

На этой неделе Федеральная резервная система США оставила процентные ставки без изменений, а также отметила недавние неутешительные высокие показатели инфляции, которые могут привести к тому, что снижение ставок может затянуться.

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Геополитические премии за риск из-за войны между Израилем и ХАМАС, которые удерживали цены на высоком уровне из-за глобальных рисков поставок, также уменьшаются, поскольку Израиль и ХАМАС рассматривают возможность временного прекращения огня и проводят переговоры с международными посредниками.

Экономическая правда.