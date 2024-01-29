С начала года украинцы взяли по программе "єОселя" ипотеки на 1 миллиард
За январь 2024 года 575 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе "єОселя" на 1 млрд грн.
Об этом сообщает Министерство экономики.
Всего с начала действия программы кредиты уже получили 6 900 семей на общую сумму 10,4 млрд грн.
В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе еОселя 169 кредитов на 289 млн грн, среди которых:
- кредиты под 3% получили 88 военнослужащих и силовиков, 12 педагогов, 11 медиков и 2 ученых;
- кредиты под 7% получили 43 украинца без собственного жилья, 9 ВПЛ и 4 ветерана.
Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (131 кредит) и у застройщика (35). Также 3 украинца взяли кредиты на покупку квартиры, которая строится.
Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:
- Киевской области - 53;
- города Киева - 42;
- Одесской области - 13;
- Львовской области - 11;
- Днепропетровской области - 8.
Напоминаем:
За первую неделю 2024 года почти 100 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе "єОселя". А с начала действия программы в октябре 2022 года кредиты получили 6411 семей на общую сумму почти 10 млрд грн.
В этом году в программе льготной ипотеки "єОселя" планируется расширить выбор жилья и выдать 12 тысяч кредитов.
Экономическая правда