С начала года украинцы взяли по программе "єОселя" ипотеки на 1 миллиард

unsplash

За январь 2024 года 575 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе "єОселя" на 1 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Всего с начала действия программы кредиты уже получили 6 900 семей на общую сумму 10,4 млрд грн.

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе еОселя 169 кредитов на 289 млн грн, среди которых:

Реклама:

кредиты под 3% получили 88 военнослужащих и силовиков, 12 педагогов, 11 медиков и 2 ученых;

кредиты под 7% получили 43 украинца без собственного жилья, 9 ВПЛ и 4 ветерана.

Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (131 кредит) и у застройщика (35). Также 3 украинца взяли кредиты на покупку квартиры, которая строится.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:

Киевской области - 53;

города Киева - 42;

Одесской области - 13;

Львовской области - 11;

Днепропетровской области - 8.

Напоминаем:

Реклама:

За первую неделю 2024 года почти 100 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе "єОселя". А с начала действия программы в октябре 2022 года кредиты получили 6411 семей на общую сумму почти 10 млрд грн.

В этом году в программе льготной ипотеки "єОселя" планируется расширить выбор жилья и выдать 12 тысяч кредитов.

Экономическая правда