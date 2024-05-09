В апреле спрос на гибридные авто в Украине вырос на 43% относительно прошлого года

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили почти 1,9 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), что на 43% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтопром".

Доля новых авто в этом количестве составила 51%, против 71% в прошлом году.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (219 ед.). Второй результат у NISSAN X-Trail (85 ед.). Третий по популярности - MERCEDES-BENZ GLE (60 ед.)

Реклама:

В регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (101 ед.)

Также в лидерской тройке: TOYOTA RAV-4 (68 шт.) и TOYOTA Prius (60 шт.).

Напомним:

Реклама:

Автопарк Украины в апреле 2024 года пополнили более 4,2 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с апрелем 2023 года спрос на электромобили вырос вдвое.