Минэкономики хочет привлечь ООН к обеспечению украинцев ипотеками "єОселя"

Министерство экономики обсудило с Европейской экономической комиссией ООН возможное сотрудничество в обеспечении украинцев доступной ипотекой по программе "єОселя".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Заместители министра экономики Алексей Соболев и Тарас Качка провели встречу с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Татьяной Мовчан.

Стороны обсудили возможное сотрудничество в обеспечении украинцев доступной ипотекой, возможные совместные шаги для поддержки усилий Правительства по зеленому переходу и потенциальную помощь ЕЭК по подготовке проектов для привлечения инвестиций.

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"Сейчас усилия Министерства экономики направлены на реализацию программы єОселя... єОселя не только позволяет украинцам покупать собственное жилье и стимулирует строительную отрасль, которая в свою очередь будет создавать новые рабочие места, производственные цепочки и обеспечивать уплату налогов.

В первую очередь єОселя может мотивировать украинцев возвращаться домой. Ведь имея куда вернуться, они будут более охотно принимать решение о том, что их будущее - в Украине. Возможное участие ЕЭК ООН в реализации этой программы может способствовать этим усилиям", - пояснил Соболев.

Напоминаем:

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В этом году в программе льготной ипотеки "єОселя" планируется расширить выбор жилья и выдать 12 тысяч кредитов.

За первую неделю 2024 года почти 100 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе "єОселя". А с начала действия программы в октябре 2022 года кредиты получили 6411 семей на общую сумму почти 10 млрд грн.