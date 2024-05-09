ВАКС взял заместителя министра агрополитики Дмитрасевича под стражу

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал для заместителя министра аграрной политики Маркияна Дмитрасевича меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 июля включительно с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

Отмечается, что в случае внесения залога в размере 20 млн грн Дмитрасевич будет вынужден соблюдать ряд обязанностей, в частности воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми, сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Заместителя министра аграрной политики подозревают по делу о возможном завладении земли на 291 млн грн и попытке завладения земли на 190 млн грн.

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По версии следствия, к вероятной схеме Дмитрасевича привлек действующий министр аграрной политики Николай Сольский.

"Прокурор указывала, что Дмитрасевич готовил проекты судебных решений, по которым устанавливалось отсутствие права постоянного пользования земельными участками у госпредприятий "Искры" и "Надежды", - говорится в сообщении.

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Напоминаем:

В четверг, 25 апреля, министр агрополитики Николай Сольский, которого подозревают в сделках с землей на 500 миллионов, написал заявление об отставке.

Экс-глава аграрного комитета Верховной Рады - действующий министр агрополитики Николай Сольский был уличен в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Кроме Сольского, подозрение в деле по сделкам с землей вручили еще и его заместителю - Маркияну Дмитрасевичу, который сейчас находится в командировке за границей в связи с началом переговоров Украины о вступлении в ЕС в части аграрного блока.

По данным ЭП, полученным от собеседника, приближенного к Сольскому, он проходит как подозреваемый по эпизодам 2017-2018 годов, когда осуществлял адвокатскую деятельность.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский прокомментировал объявление подозрения от НАБУ и подтвердил, что дело против него касается периода 2017-2018 годов.

Сторона защиты министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского будет обжаловать решение суда. В то же время Сольский остается министром и сможет вернуться к исполнению обязанностей после освобождения из-под стражи.

26 апреля Высший антикоррупционный суд избрал для аграрного министра Николая Сольского меру пресечения в виде содержания под стражей.

Позже за министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского внесли залог в размере 75,7 млн грн. Он освобожден из-под стражи.